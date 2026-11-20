Защита семьи Александра Анисимова, ошибочно подозреваемого в серии убийств по делу «Политеховского» маньяка, подала апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Барнаула. Об этом рассказал адвокат семьи Иван Олексюк.

Ранее семья Александра Анисимова затребовала 70 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное преследование по уголовному делу. Мужчина покончил с собой во время следственного эксперимента. Однако суд удовлетворил требования лишь частично и присудил всего 1,2 млн рублей: половину – супруге задержанного, еще половину – детям, по 200 тыс. каждому из троих.

Напомним, что в 2000 году Александр Анисимов проходил в качестве подозреваемого по делу об исчезновении абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Позднее его реабилитировали по делу, а настоящим маньяком оказался Виталий Манишин. Накануне суд отклонил его кассационную жалобу, в которой убийца просил его оправдать.