Высшие оценки Группа НЛМК, интересы которой в Алтайском крае представляет предприятие Заринска «Алтай-Кокс», получила сразу в двух ведущих рейтингах работодателей страны. Группа в третий раз вошла в число лучших по версии РБК и Forbes. Эксперты рейтингов отметили высокую социальную ответственность, инновационное развитие компании и достижения в экологии.

Более трети новых сотрудников пришли в компанию по рекомендации действующих работников. В опросах рейтинга РБК они отметили достойное вознаграждение и сильный социальный пакет. Он включает расширенный ДМС, программы для занятий спортом и семейного отдыха.

Компания делает ставку на развитие и карьерный рост сотрудников: около 75% вакансий закрываются внутри предприятия. Руководители ключевых производств построили карьеру, начиная с рабочих профессий. Карьерный рост сотрудников поддерживают более 300 образовательных программ Университета НЛМК.

Ежегодно Группу НЛМК выбирают около тысячи молодых специалистов из профильных учебных заведений. Компания участвует в разработке образовательных программ и помогает партнерам развивать инфраструктуру. Студенты получают стипендии компании, гарантированное трудоустройство и поддержку наставников.

Эксперты рейтинга оценивали более 300 компаний по ряду критериев, особое внимание уделяли заботе о сотрудниках и устойчивому развитию. В лидеры рейтинга также вошли крупнейшие представители промышленности, добывающей отрасли, финансового сектора и IT, включая МТС, Альфа-банк, Сбер, ВТБ, VK, «Яндекс» «Домклик» и другие.