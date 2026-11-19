За девять месяцев 2026 года в Алтайском крае выявили 14 187 новых случаев злокачественных новообразований — это уже превышает показатель за весь 2025 год. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный онколог региона Игорь Вихлянов.

По его прогнозу, к концу года цифра ещё подрастёт. Заболеваемость в 2025-м составляла 675 промилле на 100 тысяч населения, а за десять месяцев 2026-го достигла 690. При этом растущий показатель вовсе не значит, что в регионе стали больше болеть. Это следствие более эффективной диагностики.

Все больше онкозаболеваний выявляют на ранней стадии. В 2025 году 60,5% впервые диагностированных злокачественных новообразований были выявлены на первой и второй стадиях. А за девять месяцев 2026-го этот показатель вырос до 61,3%. Запущенность онкологии снижается: 18,5% в 2025-м против 17,7% за девять месяцев 2026 года.