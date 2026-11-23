С начала 2026 года сотрудники алтайского управления Россельхознадзора вместе с прокуратурой провели 24 совместные проверки зерна и вскрыли нарушения.

По данным ведомства, было обнаружено 1100 тонн зерна, не отвечающего критериям качества и безопасности. Помимо этого, зафиксированы случаи недостоверного декларирования зерна и несоблюдения условий хранения, при которых не обеспечиваются безопасность продукции и сохранность её свойств.

Одним из нарушителей стало ООО «КХ «Северное»: хозяйство не контролировало показатели зерна, находящегося на хранении, и допустило ошибки в процедуре декларирования. По этим фактам прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. 16 ноября по итогам их рассмотрения управление вынесло предупреждение.

Всего с начала года от прокуратуры в адрес управления поступило восемь материалов дел об административных правонарушениях. Шесть из них уже рассмотрены — виновным вынесены шесть предупреждений.