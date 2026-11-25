В крупных изданиях и пабликах разошлась информация, что в Барнауле появилось предложение от ритуального агентства — имитация собственных похорон для психологической разгрузки. На самом деле услуга такая существует на рынке давно. Найти ее можно на сервисах бесплатных объявлений.

Агентство предлагает три программы на выбор, стоимость которых начинается от 60 тысяч рублей. Перед началом процедуры каждый клиент проходит консультацию с психологом, который оценивает его состояние и исключает возможные зависимости. Без одобрения специалиста участие в церемонии не допускается.

В стоимость включены аренда настоящего прощального зала, подготовка к церемонии, ритуальная одежда (если у вас её нет), а также аренда гроба. Также есть три варианта гробов: от недорогих из массива сосны до более изысканных моделей. Предоставляются свечи, венки и организуется прощальная речь.