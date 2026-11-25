Следователи СУ СК продолжают выяснеть все обстоятельства ЧП в селе Кулунда, где накануне произошел взрыв в квартире пятиэтажного дома. Произошли обрушения. Один человек погиб. Сейчас проходят допросы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Следственный комитет РФ по Алтайскому краю расследует уголовное дело, возбужденное по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Назначены необходимые судебные экспертизы, включая технические. Проводятся допросы жильцов дома, очевидцев и сотрудников управляющей компании и газовой службы.

Напомним, что утром 24 ноября произошел взрыв, в результате которого обрушились верхние этажи одного из подъездов здания. Это вызвало пожар. В результате инцидента погиб один человек. Шесть жильцов были спасены, еще 20 эвакуировались самостоятельно.