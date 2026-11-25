Барнаульский застройщик «Метеогарант» может столкнуться с банкротством из-за непогашенной задолженности перед компанией «Генподряд». Подано заявление о признании застройщика несостоятельным. Об этом сообщается на сайте краевого арбитража.

Согласно материалам дела, компания-застройщик задолжала более 69 миллионов рублей своему кредитору. Эту сумму взыскали с компании еще в июле 2026 года, но, по всей видимости, долг так и не был погашен. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 14 декабря 2026 года.

«Генподряд» завершил строительство ЖК «Полярная звезда», начатое «Метеогарантом» по заказу компании «Милан». Обе компании связаны с «ПР-Холдингом» Евгения Клейнатовского. Сам он также проходит обвиняемым по делу о хищении 720 миллионов рублей. Следствие утверждает, что он присвоил средства дольщиков, вложившихся в строительство ЖК «Жемчужина» на улице Партизанской, 76. За ним числится еще один незавершенный строительный объект на проспекте Ленина, 195а.