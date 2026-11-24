Полиция и следователи устанавливают местонахождение одной из жительниц пятиэтажного дома в селе Кулунда, где утром 24 ноября взорвался газ. По уточненным данным правительства Алтайского края на 13:00, из здания эвакуировали 26 человек, шестерых из них вывели спасатели.

Ранее altai.aif.ru сообщал, что один мужчина 1974 года рождения погиб, а ещё одной женщине медики оказали помощь на месте из-за легких травм, госпитализация ей не потребовалась.

Кулундинскую центральную районную больницу перевели в режим чрезвычайной ситуации. Врачи подготовили операционный стол и малую операционную, на подмогу командировали хирурга из Ключевской ЦРБ, а Славгородскую больницу привели в повышенную готовность.

Всего в 60-квартирном доме проживают 137 человек, трое из них уже разместились в пункте временного размещения, где дежурят медики и психологи. Пожарные продолжают тушить огонь, к дому стягивают технику для разбора завалов.