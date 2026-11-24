Председатель СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела после взрыва газа в селе Кулунда Алтайского края. О ходе разбирательства и установленных обстоятельствах ему доложит руководитель регионального управления ведомства Игорь Колесниченко, сообщили в следкоме.

Напомним, взрыв произошел сегодня, 24 ноября, в многоквартирном доме. Взрыв бытового газа привел к частичному обрушению верхних этажей. Один человек погиб, информация о других пострадавших сейчас уточняется.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).