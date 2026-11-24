Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Бийском районе. От сильного удара легковушку выбросило с дороги, сообщили на ССМП Бийска.

На место аварии прибыла бригада медиков. По словам главного врача бийской скорой Алексея Карнаухова, травмы получили мужчина и женщина, которые ехали в салоне легковой машины. Врачи оказали им первую помощь и увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Причины и точные обстоятельства дорожного происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции.