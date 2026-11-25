Утром 24 ноября на проспекте Красноармейском в Барнауле произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, участниками аварии стали 48-летний водитель автомобиля Haval и 71-летний пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то что рядом был пешеходный переход.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Однако позже стало известно, что он скончался в больнице. Сотрудники полиции проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин аварии.