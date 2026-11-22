Жительница Шипуновского района оказалась жертвой мошенников, которые пообещали ей бесплатный подбор прически. Вопреки всем рекомендациям полиции, женщина перешла по ссылке и скачала вредоносную программу, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

44-летняя женщина рассказала, что увидела в сети рекламу о бесплатном подборе прически. Перейдя по ссылке, она скачала приложение, после чего телефон перестал работать. Спустя непродолжительное время женщина увидела, что с ее карты списали 49 тыс. рублей.

Оказалось, что приложение было вредоносным. Мошенники получили доступ к устройству и приложению банка. По данному факту расследуется уголовное дело.

«Полиция предупреждает: не переходите по сомнительным ссылкам. При подозрении загрузки вирусных файлов немедленно заблокируйте свои счета и карты и обращайтесь в банк», - подчеркнули в МВД.