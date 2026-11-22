В селе Турочак Республики Алтай 20 ноября спасатель предотвратил несчастный случай. Ребенок оказался в опасности во время игр на тонком льду, но трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям Евгения Фоменко, сообщает администрация Турочакского района.

ЧП произошло на водоеме «Рукавичка». Дети играли у кромки льда, когда один из них не смог самостоятельно пройти к берегу из-за хрупкого покрытия. В этот момент шел мимо начальник 6 пожарно-спасательной части Евгений Фоменко. Он незамедлительно пришел на помощь и вывел ребенка на сушу. Пострадавший не получил травм.

Администрация Турочакского района выразила благодарность Евгению Фоменко за профессиональные и решительные действия и обратилась к родителям: в период таяния льдов выход на водоемы категорически запрещен. Власти призвали провести с детьми разъяснительные беседы об опасности игр у воды и не оставлять их без присмотра.