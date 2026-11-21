Региональный план внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление разработают в Алтайском крае. Такое решение приняли 19 ноября на заседании совета при губернаторе под руководством вице-премьера Виталия Снесаря, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Документ адаптирует национальный план развития ИИ до 2030 года под задачи региона. Министр цифрового развития Евгений Зрюмов рассказал, что сейчас формируются показатели эффективности таких технологий. Органам власти поручили отчитаться о действующих проектах и подготовить идеи для медицины, образования и спорта.

Отдельно обсудили подготовку кадров. Ректоры АлтГУ Сергей Бочаров и АлтГТУ Андрей Марков представили свои учебные программы и научные проекты. Совет рекомендовал вузам ввести постоянные модули по разработке ИИ для ключевых отраслей края и поддерживать молодежные чемпионаты.