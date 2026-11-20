В Барнауле аварийные бригады «Росводоканал Барнаул» устраняют повреждение на двух участках водопроводных сетей на улице Партизанской. Из-за ремонтных работ водоснабжение временно отсутствует в ряде жилых домов, а также социальных и административных объектов, сообщили в мэрии.

Ограничение затронуло дома, детские сады, школы на улицах Партизанской, Пролетарской, Чернышевского, переулку Малый Прудской, проезду Канифольному и так далее. Посмотреть полный список можно по ссылке.

Ориентировочные сроки завершения работ уточняются. Информацию о подвозе воды можно получить по номерам 8(3852)500-101 и 8(3852)202-200.