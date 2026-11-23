В Денисовой пещере на Алтае в четвертый раз состоялся географический диктант. Проверить свои знания решили жители Барнаула, Белокурихи и села Солонешное, сообщает «Катунь 24».

За время проведения акции территория вокруг пещеры заметно изменилась. Здесь провели благоустройство, оборудовали лестницу и смотровые площадки, установили арт-объекты. Благодаря обновлению пространства внутри пещеры теперь могут одновременно разместиться до 30 участников, поэтому организовывать мероприятие стало удобнее.

После выполнения заданий участники отправились на прогулку по двухкилометровой тропе древнего человека. Летом 2026 года маршрут дополнили новыми объектами: на нем установили качели «Полет над временем» и скамью «Бивень мамонта». Во время прогулки гости могли полюбоваться долиной реки Ануя.

В настоящее время фонд «Денисова пещера» по поручению правительства Алтайского края занимается подготовкой документов для получения статуса объекта ЮНЕСКО.