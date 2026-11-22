В Алтайском крае с января по настоящее время отстрелили уже 139 медведей. Как пишет NGS22.RU со ссылкой на Минприроды региона, в этом году местные администрации направили около 50 обращений по поводу выхода хищников к людям.

Звери становятся менее активными, но опасность все еще существует. Поэтому в Солтонском, Чарышском и Советском районах, а также в городе-курорте Белокуриха продолжает действовать режим повышенной готовности. Кроме того, в Бийске усилили меры безопасности после выхода медведя в город. Поиски хищника прекращены, так как больше его следов в окрестностях или наукограде не замечали.

Ситуация с медведями остается на контроле госинспекторов и специалистов охотничьих хозяйств.