Барнаульское предприятие «Сибэнергомаш — БКЗ» готовится к открытию новой производственной площадки. Там планируют выпускать продукцию, которую ранее Россия получала исключительно из Китая. Объем вложений в проект достиг 700 млн рублей, сообщает Толк.

Площадь нового производства составит 10 тыс. кв. метров. На площадке будут изготавливать котлы-утилизаторы и предназначенные для них клапаны-диверторы. Это оборудование применяется в теплоэнергетике.

Предприятие уже приступило к выполнению первых заказов. Производство ведется по собственным конструкторским разработкам. Сейчас в работе находятся два котла-утилизатора для заказчиков из Краснодара, а также клапан-дивертор для ТЭЦ-25 «Мосэнерго».

Отмечается, что клапаны-диверторы ранее в России не производили, основным поставщиком выступал Китай. Теперь завод намерен наладить собственное изготовление этой продукции. Предприятие рассчитывает вдвое уменьшить сроки изготовления. Для сравнения: в Китае на производство уходит около восьми месяцев. При этом завод намерен сохранить конкурентоспособную стоимость изделия.

Для развития нового направления предприятию потребуются дополнительные сотрудники. Часть наиболее опытных работников — около 35–40 человек — уже перевели на новую площадку. Сейчас завод продолжает набор персонала. После выхода производства на полную мощность там планируют создать около 150 рабочих мест.

Официальное открытие новой производственной площадки намечено на 27 ноября.