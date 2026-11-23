В отделении судебных приставов Краснощёковского района завершили исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности. Сумма долга местного жителя составляла 417 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ ФССП по Алтайскому краю, в рамках принудительного взыскания судебный пристав-исполнитель провёл проверку имущества должника и установил, что в его собственности находится автомобиль Toyota RAV4 2009 года выпуска. На транспортное средство наложили арест.

После того как должник осознал, что автомобиль могут принудительно реализовать в счёт погашения долга, он оперативно выплатил всю сумму задолженности.