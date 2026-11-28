Заброшенное здание инфекционного корпуса бийской городской больницы №2 на улице Ленинградской, 94 ушло с молотка. Победителем стала компания «Хлеб Алтая», которая стала единственным участником аукциона, пишет «Банкфакс».

Имущественный комплекс достался организации по начальной цене 22,4 млн рублей. В лот вошли здание инфекционного корпуса площадью 963,7 кв. м. и земельный участок площадью 6168 кв. м. На торги объект выставило Алтайкрайимущество по плану приватизации.

Известно, что трехэтажное здание ввели в эксплуатацию в 1965 году.