В Бийске продают исторический особняк купца Кричевцева. Стартовая цена объекта с учётом НДС составляет 1 рубль 22 копейки, пишут «Вести-Алтай».

Здание было построено в 1889 году и использовалось купцом Василием Кричевцевым в качестве гостиницы. В настоящий момент особняк находится в неудовлетворительном состоянии: частично обрушены крыша и купол. Несмотря на низкую стоимость объекта, во время реконструкции в него придется вложить миллионы. Инвестор должен будет подготовить проект восстановительных работ и полностью отреставрировать памятник архитектуры.

Заявки принимает управление муниципальным имуществом администрации Бийска. Будущий инвестор сможет претендовать на меры господдержки, в том числе программы льготного кредитования.