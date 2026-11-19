В Алтайском крае в шести партиях импортных цветов обнаружили карантинных вредителей. Об этом сообщили в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Специалисты нашли западного цветочного трипса в лимониумах, ранункулюсах, халеборусах и гвоздиках, а в гелиантусах — трипса Пальма. Всего заражёнными оказались более 8,3 тысячи цветов.

Эти насекомые опасны тем, что их трудно заметить. Они питаются соком растений и повреждают листья, бутоны и цветки. Цветы деформируются и теряют вид. Кроме того, трипсы поражают овощи и плодовые деревья, а некоторые виды переносят вирусы растений.

Вредители могут прятаться внутри цветков, поэтому для точного определения нужны лабораторные исследования. Результаты передали в Россельхознадзор — все три вида трипсов входят в перечень карантинных вредителей ЕАЭС.