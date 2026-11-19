В Алтайском крае зафиксировали новую вспышку бруцеллёза среди крупного рогатого скота. Карантин ввели в Кулундинском районе — документ опубликован на портале правовых актов.

Ограничения коснулись села Константиновка. Весь населённый пункт признали неблагополучным. Теперь здесь запрещено лечить больных животных, вывозить молоко без термообработки, пасти и перемещать скот. Снять карантин планируют через 60 дней после убоя последнего больного животного или его приплода.

Бруцеллёз — хроническая инфекция, которая передаётся скоту через воду и заражённые корма. Животных от него не лечат из-за риска распространения. Победить болезнь можно только изоляцией и убоем. Человек заражается через сырые продукты или при прямом контакте с животными. В хронической форме недуг поражает нервную и опорно-двигательную системы.