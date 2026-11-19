Сельхозпредприятия в 2026 году активнее оформляют кредиты на переработку продукции и развитие растениеводства. Так, портфель кредитов компаний АПК среднего и малого бизнеса в ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам 9 месяцев вырос в 1,5 раза.

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса двух алтайских регионов в ВТБ по итогам трех кварталов увеличился на 20%, превысив 28 млрд рублей. В отраслевой структуре лидируют агропромышленный комплекс, торговля и строительная отрасль. Причем, наиболее заметно с начала года выросла доля кредитов компаниям АПК, а кредитный портфель в этом сегменте увеличился в 1,5 раза.

«Агропромышленный комплекс составляет основу экономики Алтайского края, поэтому поддержка этой отрасли – одно из приоритетных направлений нашей работы в регионе. Мы видим растущий в периоды посевной и уборочных кампаний спрос аграриев на финансирование, когда необходимо пополнение оборотных средств. Значимую роль в этих условиях продолжают играть программы господдержки, которые позволяют бизнесу привлекать финансирование на льготных условиях. Примерно пятую часть нашего кредитного портфеля составляют льготные кредиты по программам Минсельхоза», - отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае.