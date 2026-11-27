В Бийске в пятницу, 27 ноября, Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю откроет мобильный налоговый офис. Специалисты инспекции окажут налогоплательщикам услуги касательно уплаты налогов.
Как сообщили в администрации города, мобильный офис будет работать с 15:00 до 17:00 в ТРЦ «Созвездие» по адресу ул.Михаила Митрофанова, 12. Там можно будет получить следующие услуши:
- выдача дубликатов налоговых уведомлений при наличии паспорта;
- консультации по порядку исчисления имущественных налогов;
- помощь в совершении платежей;
- помощь в получении доступа к Личному кабинету налогоплательщика;
- предоставление сведений по налоговым обязательствам несовершеннолетних.
В инспекции напоминают, что уплата налогов должна быть произведена не позднее 1 декабря 2026 года.