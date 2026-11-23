В музее истории Ленинского района Барнаула прошло мероприятие «Отчизны верные сыны» в память о выпускнике школы № 113 Евгении Тромбе. Он погиб 22 ноября 2001 года в Северо‑Кавказском регионе при выполнении служебного долга, сообщает мэрия.

Евгений Тромба родился в 1981 году в Барнауле, после школы окончил Барнаульский юридический институт. В конце ноября 2000 года отправился в первую трёхмесячную командировку в Чечню. За активную работу по стабилизации обстановки был отмечен нагрудными знаками «Участнику боевых действий», «За отличную службу в МВД», «За отличие в службе» II степени, «За службу России», а также именным холодным оружием. В Чечне Евгений получил пулевые ранения в грудь и брюшную полость и скончался на месте боя. Посмертно награждён Орденом Мужества.

На памятном мероприятии встретились ветераны боевых действий, педагоги, учащиеся и родные других погибших выпускников. Ветераны поделились воспоминаниями о службе, боях и солдатской взаимовыручке.