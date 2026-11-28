В Барнауле 28 ноября были завершены поиски пропавшего 69-летнего мужчины. Ранее его родные обратились к волонтерам за помощью.

Как сообщалось в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионер вышел из дома 25 ноября и пропал. На его поиски были стянуты значительные силы, в том числе люди на автомобилях.

28 ноября появились радостные новости: мужчина был найден! Поисковики поблагодарили всех неравнодушных за помощь.

«Благодарим всех, кто принял участие в поисках мужчины, а также каждого, кто откликнулся и передавал важную информацию и свидетельства», - говорится в сообщении отряда.

Подробности, где эти дни находился Александр и в каком он состоянии, не разглашаются.