С 1 декабря МБУ «Центртранс» запускает новый способ оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула — виртуальную транспортную карту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Цифровая карта выпускается в обновленном мобильном приложении организации и доступна только на смартфонах с операционной системой Android, поддерживающих технологию NFC. Для пользователей iPhone такая опция недоступна.

У карты будет уникальный идентификационный номер и привязка к учетной записи пользователя. В приложении можно создать несколько карт, которые будут привязаны к одному смартфону. При утрате или смене устройства карту можно перенести на другое. Для оплаты проезда достаточно выбрать карту в приложении и поднести смартфон к транспортному терминалу. Оплата работает даже без доступа к интернету.