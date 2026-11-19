Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула ищет пассажироперевозчика для маршрута №33р «Микрорайон Сибирская Долина — ВРЗ». Лот с начальной ценой 16,3 млн рублей размещён в реестре госзакупок, пишет «Толк».

К будущему исполнителю предъявляют стандартные требования: транспорт оборудуют терминалами, видеонаблюдением и аппаратурой спутниковой навигации. А вот требований к отоплению и вентиляции нет — в документах указано, что проветривать салоны нужно через окна и люки.

На линию должно выходить 16 автобусов, ещё две единицы — в резерве. В каждом автобусе — не менее 15 сидячих мест.

«Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету за счет бюджета г. Барнаула на 2027–2030 годы, в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы"», — сказано в документации.

Победителя определят 27 ноября ткущего года. Контракт будет действовать со дня подписания до 24 декабря 2030 года включительно.