Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции и граждан, спасших ребенка в Республике Алтай. Медали «За смелость во имя спасения» получили двое полицейских, а нагрудные знаки «За содействие МВД» - местный житель и турист из Кемеровской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помощница депутата АКЗС спасла двух тонущих девочек в Барнауле Подробнее Сотрудники ОМВД России по Горно-Алтайску младший лейтенант Кирилл Коркучеков и младший сержант Еламан Мадилов несли службу в селе Чемал, когда услышали крики о помощи. Шестилетний Мирон играл на берегу, поскользнулся и упал в воду. Течение подхватило мальчика и понесло на глубину.

Первым к ребенку бросился Вячеслав Танков, который приехал на отдых из Кемеровской области. Мужчина доплыл до мальчика и удерживал его над водой, но выбраться не мог. На помощь поспешили полицейские и местный житель Данил Шипилов. Танков передал ребенка ему и Кириллу Коркучекову, а сам, выбившись из сил, начал тонуть. Его вытащил Еламан Мадилов.

Затем полицейский увидел, что остальные оказались в водовороте. С помощью подручных средств он вытянул всех на сушу и оказал Мирону, потерявшему сознание, первую помощь. Ребенка госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.