28-летняя жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенницы, которая представилась тарологом. Незнакомка написала девушке в соцсети и предложила услуги гадания. Согласившись, потерпевшая продолжила общение в мессенджере, сообщает МВД по Республике Алтай.

За первый расклад девушка перевела 500 рублей. После этого «гадалка» начала предлагать дополнительные услуги. В ход пошли обряды очищения от негатива, отливание свинцом и прочие ритуалы. Стоимость каждого зависела от сложности. В итоге жительница Горно-Алтайска перечислила мошеннице 199 тысяч рублей. Из них около 160 тысяч она взяла в кредит.

Обман вскрылся случайно. Девушка увидела в открытом доступе в интернете те самые фотографии, которые таролог присылала ей в качестве отчетов о работе. Поняв, что стала жертвой аферистки, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.