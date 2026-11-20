18 ноября в рамках официального визита делегации города-побратима в Алейск руководители городов — глава Алейска Иван Маскаев и мэр Арвайхээра господин Ганбат — утвердили План реализации соглашения о сотрудничестве. Согласно документу, в ближайшие два года они будут реализовывать проекты и мероприятия в разных сферах.

В период с 2027 по 2028 год города будут взаимодействовать в сферах культуры и искусства, образования, экономики и торговли, а также спорта и молодежной политики.

В рамках визита делегации гости посетили историко-краеведческий музей города Алейска, где им провели обширную программу. А театральная студия «Наш Мир» подготовила для гостей современный монгольский танец, который плавно перешел в русский хоровод.