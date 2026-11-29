За ночь коммунальные службы Барнаула провели уборку улиц от снега и противогололедную обработку. В работах участвовали 65 единиц техники, сообщает горадминистрация.

Песчано-соляной смесью обработали проезжую часть на ул. Малахова, Попова, Смирнова, Чеглецова, Беляева, Гоголя, Интернациональной, Партизанской и других. Отдельные участки очищали автогрейдером - на ул. Загородной, Кутузова, Змеиногорском тракте, пр. Красноармейском. Механизированную уборку тротуаров выполнили на ул. Г. Исакова, Титова, Островского, Гущина, Покровской, Кавалерийской, на пр. Ленина и других участках.

В дневную смену работы продолжаются. Дорожники занимаются тротуарами, подходами к пешеходным переходам, лестницами и площадками остановочных павильонов. Для этого привлекли 97 дорожных рабочих и 58 единиц техники.