1 января 2027 году планируется традиционная новогодняя пробежка с барнаульским священником Александром Микушиным. Об этом батюшка рассказал на своей странице в соцсетях.

Тем, кто планирует принять участие в забеге, священник выдвинул условия по одежде:

«Но сразу хочу предупредить: кто придет в женских колготках – лосинах (они их называют тайтсы и леггинсы ) - отправлю домой. Никаких женских одеянии не должно быть. Прошлый год один пришел и начал доказывать, что это спортивная одежда. Стоит показывает весь свой спам и говорит о спорте. Тьфу», - пишет Микушин в соцсетях.

Также батюшка добавил, что благопристойность должна быть не только внешней, но и внутренней. Также не должно быть контраста в цветовой гамме: к примеру, не стоит сочетать желтые кроссовки и черный костюм.

«Все должно быть благочинно. На нас будут смотреть жители и гости города», - подчеркнул священник.