Бобровую Луну над Барнаулом запечатлел фотограф Олег Укладов. На его снимках Луна уже находится в убывающей фазе, за облаками, тем не менее, заметно, что спутник Земли больше и ярче привычного.

Полнолуние происходит регулярно — раз в месяц. В такие дни Луна предстает перед наблюдателями с Земли в виде яркого полного диска. В 2026 году начало ноябрьского полнолуния выпало на 24 число.

Фото: АиФ/ Олег Укладов

Луна отличалась от привычного полнолуния своими размерами и яркостью: она оказалась на 6,5% больше и на 13,5% ярче. Подобное явление астрономы называют суперлунием. Оно наблюдается несколько раз в год.

По одной из версий, название Бобровая Луна получила из-за бобров, которые в это время строят плотины и запасаются едой на зиму.