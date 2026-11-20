С начала этого года под контролем Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю в регион поступило 635 тонн солода из Белоруссии.

Про данным пресс-службы управления, большую часть поставок – 506 тонн – составил пшеничный солод для местных пивоваренных предприятий. Еще 129 тонн - ячменный солод.

Вся партия продукции прошла обязательный контроль. Образцы были направлены в Алтайский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» для исследования. Каких-либо карантинных сорных растений или организмов в солоде нашли.

Всего с начала этого года из Белоруссии на территорию Алтайского края поступило более 680 тонн различной подкарантинной продукции.