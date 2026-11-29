Пассажиры из Барнаула не смогли взыскать материальный ущерб после того, как из-за задержки самолета пропустили несколько следующих рейсов. Суд посчитал, что ответственность за самостоятельно организованную пересадку лежала на самих путешественниках. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Истцы планировали добраться до Чукотского автономного округа с пересадками. Билеты они приобретали самостоятельно: на рейсы разных авиакомпаний были оформлены отдельные перевозочные документы. Время между вылетами пассажиры также выбирали сами.

Первый самолет задержался по причине неисправности. Из-за этого жители Барнаула не успели на последующие рейсы. Пассажиры решили обратиться в суд, чтобы получить возмещение материального вреда за несостоявшийся перелет.

Дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского района Барнаула. В иске было отказано. Суд пришел к выводу, что задержка произошла из-за необходимости соблюдения требований безопасности полетов, направленных на предотвращение угрозы жизни и здоровью пассажиров.

В пресс-службе судов Алтайского края уточнили, что авиакомпания отвечает за стыковку только в том случае, если все перелеты оформлены в рамках одного перевозочного документа. При покупке отдельных билетов у разных перевозчиков пассажиры самостоятельно планируют пересадки и несут связанные с этим риски.

Барнаульцы попытались оспорить решение мирового судьи. Но апелляционная инстанция не нашла оснований для его изменения: жалобы оставили без удовлетворения, а решение суда первой инстанции сохранили в силе.