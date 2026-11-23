22 ноября на 99-м году жизни скончался Николай Докукин — первый директор Бийского олеумного завода, сообщает «Бийский рабочий».

Жизненный путь Николая Докукина начался 24 декабря 1927 года. Он получил высшее образование в Казанском химико-технологическом институте по специальности инженер-химик-технолог. 5 августа 1965 года его назначили директором Бийского олеумного завода, который к тому моменту выделили из состава Бийского химического комбината.

В 1965–1967 годах при участии Николая Докукина были запущены два основных производства, и всего за пять лет завод вышел в число лидеров отрасли. За заслуги в развитии предприятия и досрочное выполнение пятилетнего плана Николай Павлович был удостоен ордена Ленина.

Позже он занимал пост декана факультета химической технологии в политехническом институте, а затем на протяжении нескольких лет руководил Восточным райисполкомом Бийска.

Церемония прощания пройдёт 24 ноября в прощальном зале «Орфей» с 14:00 до 15:00.