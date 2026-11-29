На собственников гостевых домов распространяются правила миграционного учета, действующие для гостиниц и других средств размещения. Об особенностях процедуры напомнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

При заселении иностранного гражданина владелец гостевого дома должен зафиксировать его прибытие и направить уведомление в территориальное подразделение МВД в течение одного рабочего дня. Информацию об убытии необходимо передать не позднее 12 часов следующего рабочего дня.

Если иностранец приехал в выходной или праздничный день, уведомление направляют в течение суток первого рабочего дня после нерабочих дней.

Документы передаются вместе с реестром в двух экземплярах: один остается в МВД, второй с отметкой о приеме возвращается собственнику.

Госпошлина за постановку иностранца на учет по месту пребывания не предусмотрена. Исключение — случаи, когда иностранный гражданин работает в гостевом доме.

Отдельно в ведомстве обратили внимание на техническую особенность. Владельцы гостевых домов, сведения о которых не внесены в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, пока не могут отправлять уведомления электронным способом без оплаты госпошлины. Поэтому на портале Госуслуг собственнику необходимо уплатить пошлину.