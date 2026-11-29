Жители Алтая смогут увидеть парад планет. До восхода Солнца 30 ноября на небе появятся Юпитер, Марс и Венера.

Как сообщил РИА Новости ученый-астрофизик Александр Иванов, вместе с планетами будет видна и Луна. Небесные тела окажутся по одну сторону от Солнца, создавая впечатление, что они расположились в одну линию. На самом деле идеального выравнивания не произойдет.

Наблюдать Юпитер, Марс и Венеру можно будет невооруженным глазом прия безоблачном небе. Кроме того, до восхода Солнца к ним присоединится Меркурий. А телескоп позволит даже рассмотреть детали на Юпитере.