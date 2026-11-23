Дорожники завершают сезонные работы на федеральной трассе А‑321 «Барнаул — Павловск — граница с Казахстаном». По данным ФКУ «Сибуправтодор», капитальный ремонт участков со 167‑го по 178‑й км и со 185‑го по 198‑й продолжится в 2027 году — ввод объектов в эксплуатацию намечен на следующую осень, сообщает региональный Минтранс.

На двух участках протяжённостью 11 и 13 км ведётся полная замена дорожной одежды, а само полотно делают более устойчивым к паводку. Применяются современные решения: земляное полотно укрепляют цементом и геосинтетикой, водопропускные трубы переустраивают с использованием специальных конструкций.

На объекте 167–178 км выполнено больше половины земляных работ, уложены выравнивающие слои и основание (более 90%), верхний слой готов почти на 80%.

На участке 185–198 км в рамках первого этапа земляные работы и дренаж уже завершены: для отвода воды уложено 14,4 тыс. кубометров дренирующего песка, нижний слой покрытия выполнен методом холодной регенерации, а верхний слой из асфальтобетона готов на 85%.

Капитальный ремонт путепровода на выезде из Барнаула идёт с опережением графика. Левая сторона четырёхполосной проезжей части была открыта в июле, на правой сейчас идёт демонтаж и замена балок. Полностью путепровод планируют сдать осенью следующего года. Отмечается, что ежедневно там проезжает свыше 17 тыс. автомобилей, поэтому дополнительной мерой безопасности в зимний период станет автоматический противогололёдный комплекс.

В «Сибуправтодоре» также напомнили, что в 2026 году на трассе А‑321 в нормативное состояние привели ещё четыре участка общей протяжённостью около 100 км.