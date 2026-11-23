Удостоверения категории «дети войны» продолжают выдавать в территориальных управлениях соцзащиты Алтайского края. Об этом сообщили в Минсоцзащиты региона.

Так, в ноябре этого года удостоверение получила 85-летняя Лидия Овдиенко из Барнаула. Лидия Николаевна родилась в 1941 году в Топчихинском районе в селе Макарьевка. Ее мать трудилась в колхозе на тракторе, иногда ночуя прямо в поле. Отца дочка впервые увидела лишь в 4-летнем возрасте: он вернулся домой в числе немногих уцелевших на войне мужчин.

Детство было полным лишений и непосильного для ребёнка труда — в семье не хватало одежды и еды. После рождения третьей дочери мать скончалась, и воспитанием Лиды занялась бабушка. Девочка доила коров в колхозе, а в 1960 году перебралась в Барнаул и пришла на комбинат «Химволокно». Там она встретила будущего супруга, который забрал её в Краснодарский край. Там она работала дояркой, затем в почтовой службе. В 1966 году семья вернулась на Алтай. Муж трудоустроился на шинный завод, а она снова поступила на «Химволокно», где в транспортном цехе в должности инспектора по рабочему времени отработала 20 лет.

В Минсоцзащиты региона отметили, что только за октябрь на Алтае выдано 51 удостоверение категории «дети войны».