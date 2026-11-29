В последний день ноября в отдельных районах Алтайского края ожидаются снегопады и метели. При этом в Барнауле существенных осадков не прогнозируют.

По данным Гидрометцентра региона, местами пройдет небольшой снег, возможны метели и гололедица на дорогах. Скорость ветра в отдельных районах будет достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха составит от -3 до -8 градусов.

В Барнауле 30 ноября ожидается от -4 до -6 градусов. Преимущественно обойдется без осадков, однако на дорогах сохранится гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Штормовое предупреждение на ближайшие дни не объявлено.

