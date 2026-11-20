Следственный комитет проверяет действия застройщика в Бийске по статье «Мошенничество» в связи с нарушением прав участников долевого строительства. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Ивану Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах по защите прав граждан. Ранее в СМИ появились сообщения о нарушении прав участников долевого строительства многоквартирного дома по улице Радищева в Бийске. В 2013 и 2014 годах горожане заключили с организацией договоры на покупку жилых помещений, внеся частичную оплату. Но до сих пор строительство объекта не завершено.

По данному факту расследуется уголовное дело.