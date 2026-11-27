Алтайский край и Республика Алтай вошли в список регионов, население которых наиболее высоко оценило качество медицинской помощи. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

По данным на конец октября 2026 года в среднем по стране качеством медицины удовлетворены 58,8% жителей. В 13 субъектах две трети и более опрошенных заявили, что по большей части или абсолютно удовлетворены оказанием помощи. Лидером рейтинга стала Чечня с показателем 85,2%, на втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ (74,9%), на третьем - Челябинская область (73,3%). Республика Алтай расположилась на четвертой строчке с результатом 73%.

В диапазоне от 66,6% до 70% находятся Кабардино-Балкария, Башкортостан, Тульская область, Алтайский край, Санкт-Петербург и Пензенская область.