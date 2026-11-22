С 12 по 18 ноября медики Станции скорой медицинской помощи Барнаула приняли 6682 обращения и выполнили 5196 вызовов. Всего за неделю бригады 78 раз выезжали к пациентам с инсультом и 12 раз — к людям с инфарктом, сообщили в канале организации в Max.

В 618 случаях медработники оказывали помощь при травмах и отравлениях, еще 31 случай связан с ДТП, в том числе при участии самокатов или велосипедов. 879 раз медики оказывали помощь детям.

Среднесуточная нагрузка на одну бригаду составила 12,8 вызова. 322 вызова остались без результата - в 201 случае пациента не оказалось на месте или он отказался от помощи.

«Каждый безрезультатный вызов – это задержка оказания скорой медицинской помощи тем пациентам, которые в ней действительно нуждаются», - подчеркивают медики.