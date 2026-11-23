В Алтайском крае пособие по беременности и родам в 2026 году получили 204 женщины, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Общая сумма выплат превысила 29 млн рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Чтобы получить финансовую поддержку, предпринимательницы еще в 2025 году добровольно присоединились к системе обязательного социального страхования и перечислили необходимые взносы. Для ИП такая процедура является обязательным условием получения пособия. В отличие от наемных работников, за которых страховые отчисления делают работодатели, индивидуальные предприниматели самостоятельно решают вопрос участия в системе социального страхования. Поэтому о будущих выплатах при уходе в декрет им необходимо позаботиться заранее.

В прошлом году 204 предпринимательницы обратились в отделение СФР по краю, оформили добровольные страховые отношения и полностью оплатили установленный взнос. В 2026 году, когда наступил срок декретного отпуска, женщины получили электронные листки нетрудоспособности. На их основании Соцфонд назначил и перечислил пособия.

Размер выплаты рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда, действовавшего на дату наступления страхового случая. Базовая сумма составила 124 702 рубля. К ней дополнительно применяется районный коэффициент, установленный по месту регистрации предпринимателя.

Предпринимательницам, которые рассчитывают на выплаты по беременности и родам в 2027 году, необходимо оформить добровольные отношения с Социальным фондом по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховой взнос нужно перечислить не позднее 31 декабря 2026 года.

Оформить необходимые документы можно в клиентской службе отделения СФР по Алтайскому краю или через портал Госуслуг. После поступления электронного больничного средний срок назначения пособия составляет четыре рабочих дня.