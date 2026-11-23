В селе Лебяжье 20 ноября двое мужчин якобы вывезли женщину на пустырь, после чего один из них заставил потерпевшую копать себе могилу. Прокуратура и полиция проводят проверки, сообщили в пресс-службах ведомств.

Ранее в соцсетях появилась информация, что двое мужчин якобы ворвались в дом семьи и угрожали женщине при ее несовершеннолетних детях. Мужчины вывезли потерпевшую на пустырь, а затем на кладбище и заставили копать себе могилу. Также пострадавшая заявила об избиении, в том числе кочергой.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили факт задержания одного из подозреваемых. Сотрудники МО МВД «Павловский» изучают обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 119 УК РФ (угроза убийством) и 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В прокуратуре региона уточнили, что исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил провести проверку сообщения.