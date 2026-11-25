В селе Кулунда Алтайского края при проведении поисково-спасательных работ в многоэтажном доме по адресу Механизаторская, 22, было найдено тело мужчины под завалами. Поисковые операции на месте происшествия продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

В Центре управления регионом подчеркивают, что речь идет о мужчине 1974 года рождения, которого признали погибшим накануне. Сегодня под завалами было обнаружено его тело. Прошло опознание.

Напомним, что Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ведется расследование, в рамках которого назначены различные судебные экспертизы, включая технические. Также опрашиваются жильцы дома, свидетели произошедшего, сотрудники управляющей компании и газовой службы.