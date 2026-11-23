На Алтае завершили расследование уголовного дела против 34-летнего и двух 25-летних жителей Новосибирска. Мужчин обвиняют в незаконном производстве наркотиков и покушении на их сбыт.

По данным прокуратуры и СК по Алтайскому краю, в конце 2023 года неустановленные лица организовали производство наркотиков в специально оборудованном помещении в селе Крутиха. Через мессенджер они нашли жителя Новосибирска и предложили ему работу в нарколаборатории. Обвиняемый изучил методику изготовления и с помощью предоставленного кураторами оборудования начал производить синтетические вещества. Позднее он втянул в противоправную деятельность двух своих знакомых.

С начала 2024 по ноябрь 2025 года злоумышленники выпускали партии наркотиков общим весом не менее 160 кг. За это они получили от 1,5 до 5,5 млн рублей. Кроме того, фигуранты перевозили наркотики и прятали их в тайники-закладки на территории Новосибирской области.

Преступную деятельность пресекли оперативники УФСБ России по Алтайскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, не доведённое до конца по независящим обстоятельствам).

В ходе следствия на имущество обвиняемых на сумму более 3 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.